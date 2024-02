Quinta da Alorna distinguida como ‘Produtor do Ano’ nos prémios ‘Os Melhores do Ano’

A Quinta da Alorna foi agraciada com o prémio “Produtor do Ano 2023”, na 27.ª edição dos prémios ‘Os Melhores do Ano’ da Revista de Vinhos, numa cerimónia que decorreu na Alfândega do Porto.

Para além da distinção como ‘Produtor do Ano’, a empresa de Almeirim colocou ainda o vinho ‘1723 Grande Reserva’ no Top 30 dos vinhos nacionais. Este vinho foi lançado na celebração dos 300 anos da Quinta da Alorna.

“Duas distinções que muito nos orgulham e que premeiam o trabalho e a dedicação de uma grande equipa há vários anos. Motivação extra para continuarmos um caminho focado em qualidade e inovação, para entregarmos excelentes vinhos e experiências aos nossos clientes, mantendo-nos sempre fiéis à nossa origem, nome e identidade”, destaca a empresa através das redes sociais.

A tricentenária Quinta da Alorna está há cinco gerações sob a esfera da família Lopo de Carvalho.