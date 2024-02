Mercadona abre bloco logístico de Almeirim no segundo semestre de 2024

A cadeia espanhola de supermercados Mercadona anunciou que irá começar a operar o o bloco logístico de Almeirim no segundo semestre deste ano.

Após ter inaugurado, em 2019, o seu primeiro bloco logístico na Póvoa de Varzim (Porto), a Mercadona – que está prestes a completar cinco anos desde a primeira abertura em Portugal – pretende iniciar, no segundo semestre de 2024, a operação no bloco logístico de Almeirim (Santarém), que será “o maior da empresa na Península Ibérica”.

Para além da abertura da infraestrutura em Almeirim, a empresa espanhola vai avançar com 11 novas lojas em Portugal, estreando-se nos distritos de Guarda e Évora. Os novos supermercados vão situar-se na Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum e Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) e Barreiro (Lavradio). Com as novas lojas, a Mercadona prevê terminar este ano com um total de 60 lojas em território nacional.

A empresa já tem mais de cinco mil fincionários em Portugal e tem dezenas de vagas em aberto para funções que vão desde operadores de supermercado e de armazém, auxiliares de manutenção, coordenadores de obras ou técnicos informáticos. Os interessados podem apresentar a candidatura através do portal para as ofertas de emprego.