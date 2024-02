Mais de 400 atletas participam no corta mato escolar em Almeirim (c/fotos)

430 atletas dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim participaram esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, na prova de corta-mato escolar, que se realizou no Parque Urbano da Zona Norte, em Almeirim.

Os primeiros classificados de cada escalão etário/sexo, irá representar o Agrupamento de Escolas de Almeirim na Fase Regional do Desporto Escolar.

Veja aqui as classificações:

Escalão Infantil A – Feminino

Maria Fernandes – 1º lugar

Maria Fidalgo – 2º lugar

Júlia Sampaio – 3º lugar

Escalão Infantil A – Masculino

Simão Antunes – 1º lugar

Lourenço Freitas – 2º lugar

João Pedro – 3º lugar

Escalão Infantil B – Feminino

Gabriela Neves – 1º lugar

Inês Russo – 2º lugar

Clara Soares – 3º lugar

Escalão Infantil B – Masculino

Rodrigo Damas – 1º lugar

André Xavier – 2º lugar

Manuel Moniz – 3º lugar

Escalão Iniciado – Feminino

Margarida Miguens – 1º lugar

Matilde Freire – 2º lugar

Matilde Aranha – 3º lugar

Mariana Ventura – 4º lugar

Gabriela Rodrigues – 5º lugar

Raquel Falcão – 6º lugar

Escalão Iniciado – Masculino

Xavier Agostinho – 1º lugar

Francisco Esteves – 2º lugar

Leandro Vieira – 3º lugar

João Lopes – 4º lugar

Martim Apolinário – 5º lugar

Lourenço Simão – 6º lugar

Escalão Juvenil – Feminino

Carolina Miguel – 1º lugar

Rita Madeira – 2º lugar

Janki Patel – 3º lugar

Leonor Alcobio – 4º lugar

Madalena Cavaleiro – 5º lugar

Diana Lúcio – 6º lugar

Escalão Juvenil – Masculino

Martim Fernandes – 1º lugar

Gabriel Soares – 2º lugar

Pedro Duarte – 3º lugar

Leonardo Silva – 4º lugar

António Lopes – 5º lugar

João Costa – 6º lugar

Escalão Júnior – Feminino

Maria Morão – 1º lugar

Escalão Júnior – Masculino

Tiago Marques – 1º lugar

A organização doevento foi da responsabilidade do Grupo de Educação Física da ESMA, e conta com a colaboração dos alunos do Curso Técnico Profissional de Desporto (Turmas do 1º k – 2º K E 3º K).