Miguel Arsénio sagra-se campeão nacional de Trail Ultra

Miguel Arsénio sagrou-se campeão nacional de Trail Ultra, este domingo, 18 de fevereiro, na prova Santo Thyrso Ultra Trilhos 2024, em Santo Tirso.

O atleta natural do concelho de Almeirim, que corre em Portugal com as cores da Edv-Viana Trail, conquistou a vitória após percorrer os 47 quilómetros de corrida pelas montanhas dos concelhos de Santo Tirso e Paços de Ferreira, no tempo de 03h51m43s, ficando à frente de Bruno Silva e Dário Moitoso, 2º e 3º classificados, respetivamente.

A conquista de Miguel Arsénio confirma o seu bom momento de forma, depois de ter vencido várias provas nacionais e internacionais.

O STUT – Santo Thyrso Ultra Trilhos é organizado pelo NAST – Núcleo Associativo de Santo Tirso e Câmara Municipal de Santo Tirso. A prova contou com a participação de cerca de 1500 atletas e é uma das principais provas de corrida de montanha do país.

A corrida levou os atletas a percorrerem trilhos que passam por locais emblemáticos e de rara beleza como o Monte de Nossa Senhora da Assunção, o Monte Padrão e o Carvalhal de Valinhas.

Foto: Matias Novo