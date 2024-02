U. Almeirim volta a vencer na Taça de Juniores

O U. Almeirim venceu, este sábado, mais um jogo da Taça Ribatejo nas grandes penaltis e em casa do adversário.

Depois da vitória em Samora Correia nos penaltis, a equipa de juniores do U. Almeirim voltou a vencer, nos quartos de final da taça do Ribatejo, e assim passar as meias finais da taça.

O União Almeirim esteve a vencer por um a zero mas na segunda parte o União Desportivo Santarém empatou e a decisão foi para as grandes penalidades.

O guarda-redes do U. Almeirim, Afonso Carlos, foi novamente decisivo com duas defesas que no final fizeram a diferença e permitiu vencer o jogo e seguir em frente.

“Parabéns a todos a estrutura (jogadores, treinadores, delegados e diretores) que acompanham a equipa e que permitir continuar a sonhar numa segunda presença consecutiva na final da Taça do Ribatejo no dia 1 de maio”, sublinha a direção.