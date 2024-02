Os Quatro e Meia no dia 9 de junho na FNA24

Os Quatro e Meia atuam no dia 9 de junho na FNA 24 – Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo que decorre de 8 a 16 do mesmo mês, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém e que tem como mote a Pecuária Extensiva.

A banda composta por seis elementos – João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz) – estará presente no 2ª dia da FNA 24, véspera de feriado, com a boa disposição e energia que tanto caracterizam Os Quatro e Meia.

Este ano o CNEMA irá comemorar os 70 anos da Feira do Ribatejo e o 60º aniversário da Feira Nacional de Agricultura, aniversários coincidentes com os 30 anos da inauguração do CNEMA, precisamente a 8 de junho de 1994.