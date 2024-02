Almeirim recebe celebração nacional do Rotary International

No próximo dia 23 de Fevereiro assinalar-se-á mais um aniversário do Rotary International, uma data que importa assinalar pelo simbolismo que traduziu a concertação das boas vontades de quatro homens – o advogado Paul Harris, o comerciante Silvester Schielle, o engenheiro Gustavus Loehr e o gráfico Harry Ruggles – que encontraram na diversidade das suas formações e actividades profissionais o desejo comum de potenciar as sinergias resultantes das suas diferentes experiências ao serviço da comunidade onde se inseriam. Muito além da sua actividade profissional fundaram numa cidade norte-americana o primeiro clube rotário – o Rotary Club de Chicago, no ano de 1905, almejando trazer para a urbe onde viviam os princípios de solidariedade e companheiros próprios de um contexto menos urbano.

Actualmente o Movimento Rotário está espalhado por todo o mundo, países e zonas onde há um mínimo de respeito pela liberdade, ainda e sempre com o mesmo ideal de servir para construir a Paz, baseando-se na luta contra as desigualdades que afectam principalmente os mais desfavorecidos. Mais de um século volvido merecem destaque o programa para a erradicação da Poliomielite e muito recentemente o empenho e actuação que permitiu enfrentar a Covid-19 em regiões com poucas ou nenhumas estruturas para o efeito, as milhares de pequenas instalações de captações de água colocadas à disposição de pessoas para quem este recurso era muito escasso ou insalubre, os milhões de consultas materno-infantis que permitiram poupar muitas vidas de crianças e mães, sem esquecer a preparação e formação de líderes locais para o reconhecimento da importância do papel da mulher, ou a presença e a acção em locais de catástrofe.

Num registo mais institucional, mas ainda e sempre com o grande foco na construção da Paz, destaque-se o papel do Movimento Rotário na elaboração da Carta da ONU ou no lançamento da Carta dos Direitos do Homem e dos da Criança, que teve reconhecimento mundial na sua classificação como parceiro da ONU e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), bem como a sua importância no estabelecimento de pontes de diálogo que levaram à assinatura dos acordos israelo-palestinianos de Camp David.

Por iniciativa e apadrinhamento do Rotary Club de Madrid, o movimento rotário chegaria a Portugal em 1926 com a formação do Rotary Club de Lisboa e desde então têm-se multiplicado os clubes – como foi o caso em 2003, quando por iniciativa do Rotary Club de Santarém, se formou o Rotary Club de Almeirim – e as iniciativas por este promovidas. Entre estas, destaquem-se o apoio à formação de jovens, através de Bolsas de Estudo e Prémios artísticos e literários, os apoios à saúde e à luta pelo ambiente, que envolvem profissionais e jovens a partir dos 14 anos, organizados em Clubes Rotários, Rotaract, Interact, além da organização de clubes parceiros que englobam voluntários não rotários, os NRDC (Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário).

Com a proximidade do centenário do movimento rotário em Portugal, será esta a primeira vez que Almeirim vai acolher a celebração nacional do aniversário do Rotary International e, no próximo dia 23 de fevereiro, a Quinta da Feteira vai reunir rotários de todo o País para comemorar a data e renovar os votos de cometimento ao conjunto de princípios e causas em que todos estamos empenhados e apostados em CRIAR ESPERANÇA NO MUNDO.

Rotary Club de Almeirim