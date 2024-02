AHRESP: Ação de sensibilização

A AHRESP, em conjunto com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), vai promover uma ação de sensibilização com o objetivo de destacar o papel e importância da ACT junto das empresas do canal HORECA. Esta ação destina-se a todos os empresários que pretendam desenvolver conhecimentos sobre o tema.

A ação tem a duração de duas horas, das 15h às 17h, e decorre na Casa do Brasil (Pedro Álvares Cabral, localizada na Calçada da Graça, 2000-091 Santarém).

Para participar, gratuitamente, apenas basta efetuar o registo na página da Academia AHRESP, em https://academia.ahresp.com/curso/acao-de-sensibilizacao-act/12/.