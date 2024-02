Curso em Contabilidade e Fiscalidade devolve propinas a quem o conclua com sucesso

O CTeSP em Contabilidade e Fiscalidade, de nível 5, tem a duração de 18 meses e decorrerá nas instalações da NERSANT em Torres Novas, em regime pós-laboral, com início previsto para final de fevereiro ou início de março.

Este curso oferece diversas vantagens aos participantes, incluindo uma formação transversal às necessidades do dia-a-dia das empresas, facilitando ainda a entrada em diversas licenciaturas do IPT após a sua conclusão, sem necessidade de concurso nacional de acesso.

Adicionalmente, os alunos terão a oportunidade de realizar o estágio no seu local de trabalho, e a turma será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que implica a devolução das propinas aos alunos que concluírem o CTeSP com sucesso. Acresce ainda que, no caso de estudantes do sexo feminino, o valor da bolsa poderá ser acrescido de um incentivo no montante de 650€.

A sessão, que contou com a presença do presidente da Direção da NERSANT, António Pedroso Leal, do pró-presidente do IPT, João Patrício, e da coordenadora do curso, Carla Joaquim, reuniu uma vasta plateia interessada, tanto presencialmente como online, onde foram discutidas as principais questões relacionadas com esta formação.