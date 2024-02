Mau tempo: Proteção Civil lança aviso à população

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou um aviso à população para a previsão de precipitação intensa e vento forte, previstos para os próximos dias. Para o concelho de Almeirim é esperada a persistência da chuva até ao final da semana, com a temperatura máxima a rondar os 15º e os 19º Celsius e a temperatura mínima entre os 9º e os 12º Celsius.

A Proteção Civil avisa em comunicado para períodos de chuva, podendo ser acompanhados de trovoada e vento forte, com rajadas até 85 quilómetros por hora (Km/h), face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil adianta serem expectáveis inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como desconforto térmico na população devido à descida acentuada da temperatura mínima.

A ANEPC alerta ainda para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas devido aos ventos fortes, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

A Proteção Civil apela à população para desobstruir os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e para garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, assim como um especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas.