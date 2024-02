João Duarte inicia X-Trophy 2024 com vitória

João Duarte, piloto natural de Alpiarça, venceu a primeira prova do Troféu X-Trophy 2024 que decorreu no dia 18 de fevereiro, em Ferreira do Zêzere. João foi o primeiro na geral e primeiro na categoria TT2 Oficiais.

“Foi uma corrida muito perigosa devido ao traçado que estava bastante degradado, mas foi as condições possíveis que a organização favoreceu. Foi uma boa preparação para o início do CNTT que começa já em março”, destaca o jovem piloto.

Esta foi a primeira de cinco rodas que irão compor o X-Trophy 2024, e que tem já marcadas passagens por Marinha Grande, Barcelos e Ponte de Sôr, faltando apenas anunciar a localização de uma corrida.

O X-Trophy Ferreira do Zêzere foi organizado pelo Moto Clube de Ferreira do Zêzere e pelo Município de Ferreira do Zêzere. O Troféu X-Trophy é promovido pela X-Adventure, sob a égide da FMP – Federação de Motociclismo de Portugal.