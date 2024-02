Fazendense vence Abrantes e já é líder

O Fazendense venceu por 2-0 o Abrantes e Benfica e já está na frente do campeonato, em igualdade de pontos com o Ferreira do Zêzere.

A equipa de Fazendas de Almeirim chegou cedo à vantagem, com um golo de Daniel Arraiolos ao 10 minutos da partida. Os charnecos foram para o intervalo a vencer. Na segunda parte, o Fazendense aumentou a vantagem para 2-0, a meio da segunda metade do jogo.

Com esta vitória, o Fazendense assume a liderança do campeonato, a par com Ferreira do Zêzere que venceu também nesta jornada, e beneficiou do empate do Fátima para se distanciar. À 21ª jornada, os charnecos somam 46 pontos, em igualdade de pontos com Ferreira do Zêzere e a dois do Fátima e Abrantes e Benfica.

Na segunda divisão, as equipas do concelho empataram os seus jogos. Este domingo, jogou-se o derby entre Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo, que terminou com um empate a duas bolas. Tiago Coutinho marcou os golos dos pacenses e Neto dos benfiquistas. O União de Almeirim também empatou por 2-2 com o Rio Maior.