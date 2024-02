Comédia, musica e teatro marcam agenda cultural de março em Almeirim

A agenda cultural de Almeirim tem várias propostas diversificadas para o mês de março. O concerto “Cantigas da Rua”com Rita Ribeiro, a comédia “Pequeno Problema” de Dário Guerreiro e a peça de teatro “A mulher que cozinhou o marido” do Centro Dramático Bernardo Santareno.

O primeiro espetáculo está agendado para o dia 16 de março, pelas 21h30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. O espetáculo “Cantigas da Rua”, com a consagrada atriz e cantora Rita Ribeiro e o fadista Jorge Baptista da Silva, acompanhados de dois músicos de luxo – Tiago Pirralho e Luís Ribeiro, guitarrista de Amália Rodrigues – revisitaram as grandes músicas populares de sempre da rádio, da revista e do cinema português. Os bilhetes do espetáculo tem um custo de cinco euros e estão disponíveis no Posto de Turismo ou na Junta de Fazendas de Almeirim.

Dário Guerreiro traz o espetáculo de comédia “Pequeno Problema”, também ao Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, no dia 23 de março, pelas 21h30. Este é o terceiro solo de stand-up comedy de Dário Guerreiro e pode, ou não, ser uma reles referência à baixa estatura do artista. O comediante algarvio conduz umas reflexões estapafúrdias sobre o estado da sua vida e outras não mais inteligentes sobre o mundo que observa. E podia tudo correr bem, não fosse haver sempre um “Pequeno Problema”. Os bilhetes do espetáculo tem um custo de 12,50 euros e podem ser adquiridos através do site bilheteiraalmeirim@gmail.com.

No dia 22 de março, pelas 21h30, é a vez do Cine Teatro de Almeirim, receber a peça de teatro “A mulher que cozinhou o marido” do Centro Dramático Bernardo Santareno, uma adaptação a partir do texto original de Debbie Isitt. Trata-se de uma comédia de enganos, quase drama, com muito humor negro, que retrata um jogo muito particular das relações amorosas, algo absurdas, da possibilidade de uma reconciliação a três.

Numa representação plena de intencionalidades, num cenário quase vazio de objetos, as verdades improváveis vão-se revelando até à surpresa final, a que ninguém espera. A previsibilidade do fim é pura coincidência, ou talvez não… Kenneth encontra o amor de outra mulher, Laura, após dezanove anos de casamento com Hilary. Mas há um pequeno problema, Laura não sabe cozinhar como Hilary o fazia e o convite improvável acontece. A partir daqui tudo é possível e a tragicomédia pode acontecer a qualquer momento, fazendo despontar o ridículo das mais diversas situações, do presente e do passado (dos anos 60 aos anos 90), carregadas de nonsense.

Do elenco fazem parte Paula Nunes, Paulo Cotrim, Dulce Grácio, Maria Carreira, João Barros e Filipa Pinto. A encenação e adaptação do texto é de José Manuel Rodrigues. Os bilhetes para este espetáculo são gratuitos e podem ser pedidos na tesouraria da Câmara de Almeirim ou um hora antes na bilheteira do Cine Teatro.