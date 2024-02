Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana recebido pela Nersant

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém recebeu na manhã do dia 23 de fevereiro, na sua sede em Torres Novas, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. O encontro foi parte integrante da reunião do projeto CR Inove, realizado em colaboração com a CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, do qual a associação empresarial é parceira.

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, Eduardo Serra Jorge, esteve na NERSANT em Torres Novas para participar na reunião do projeto CR Inove, com vista ao estabelecimento de novas parcerias no âmbito do atual projeto de apoio à internacionalização desta Câmara do Comércio.

O presidente da Direção da Nersant, António Pedroso Leal, aproveitou a ocasião para receber de forma particular Eduardo Jorge, apresentando-lhe a associação empresarial e o seu empenho em construir parcerias de sucesso para a internacionalização das empresas que representa, tendo ambos assumido o compromisso de impulsionar o desenvolvimento empresarial e a cooperação entre Portugal e o México.

Após a reunião, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana juntou-se à Nersant numa visita à empresa local Gráfica Almondina. A iniciativa, organizada pela associação empresarial, visou destacar os casos de sucesso e a dinâmica empresarial da região, proporcionando um ambiente propício para troca de experiências e aprendizagem mútua.

De referir que o apoio à internacionalização das empresas da região é um dos objetivos da NERSANT, que tem reiterado o seu compromisso em apoiar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento económico e promovam a exportação dos serviços e produtos das empresas da região.

“A receção ao Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana marca mais um passo positivo rumo a uma maior cooperação e prosperidade mútua”, referiu António Pedroso Leal, presidente da Direção da Nersant.