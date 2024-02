Na cidade de Estella, província de Navarra (Espanha) nasceu o “menino prodígio” do rejoneo, numa 2ª feira, 11 de Abril de 1966. Foi baptizado com o nome de Pablo Hermoso de Mendoza.

Casou com Miren Tardienta Araiz, em 4 de Dezembro de 1994, da qual teve três filhos, Paula e Guilherme (gémeos) e, posteriormente, a filha Alba. Tomou a alternativa a 18 de Agosto de 1989, em Tafalla, das mãos de Manuel Vidrié.

A partir daqui, foi um evoluir sem comparação possível, atingindo uma figura de destaque no toureiro equestre, sendo uma referência obrigatória quando se fala da arte do Marquês de Marialva. “Foi, E’ e Será um rejoneador de outra galáxia”. Foi conquistando o seu estatuto de “ Figura do toureiro” pelo seu próprio pulso, saindo em ombros em quase todas as praças onde atuou e atua.

Citação de Pablo Hermoso – “Quando comecei queria dominar os segredos das touradas e, ainda hoje, a mesma coisa continua a me emocionar, o resto foi uma dádiva. Continuo voltando para casa e sonho…em andar a cavalo”. Um ser humano simples e gentil, detentor de grande humildade com uma concepção de vida, a sua forma de ver e compreender o mundo, em especial o mundo dos cavalos e dos toiros, tornando-o como “Único”. Recordo, com nostalgia, a sua apresentação no Campo Pequeno, em 1996 que, com o seu célebre cavalo “Cagancho”, pôs a praça de delírio, saindo em ombros pela Porta Grande.

Esta temporada é a da sua retirada, toureando em Portugal o máximo de 5 corridas. A primeira será a 24 de Março de 2024, na Arena D’Almeirim. Não perca a oportunidade de ver Pablo Hermoso de Mendoza, numa das últimas atuações em Portugal. O cartel é composto por António Ribeiro Telles, Pablo Hermoso de Mendoza e Luis Rouxinol Júnior. Forcados Amadores da Chamusca, Aposento sa Chamusca e Cartaxo. Toiros de Hºs de David Ribeiro Telles, Passanha, Varela Crujo Hºs, Ascenção Vaz, Fº Romão Tenório e António Brito Paes.

Tome Nota da Data – Garanta o seu bilhete – Arena D’Almeirim – 24 de Março 2024 – 16 horas