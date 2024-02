Alunos da Secundária organizam semana do desporto

Alunos do Curso Técnico Profissional de Desporto da Escola Marquesa da Alorna vão organizar, este ano, a semana do Desporto no projeto de final de curso.

O professor Luís Guedes, conta que “os alunos do Técnico Profissional no seu terceiro ano, têm a obrigatoriedade de fazerem a realização de uma prova de aptidão profissional. Pareceu-nos a nós de uma forma clara, que o curso Técnico Profissional de Desporto reunia e tinha condições de sair das quatro paredes da escola e dirigir-se à comunidade. Nesse sentido, foi lançado o desafio e os alunos aceitaram, quase de braços abertos, o empenho de poderem levar a efeito este projeto. Foi, inicialmente, apresentado junto à direção da escola que comprovou e aprovou a sua respetiva realização, posteriormente com a autarquia, ela viu com muito bons olhos e está altamente recetiva a levar a efeito, em colaboração connosco, este desafio para que possa ser um êxito, no sentido de podermos promover, não só os clubes e as suas práticas desportivas do concelho de almeirim, como também estes alunos poderem demonstrar a cada um dos dias muitas das suas competências a cada uma das áreas que o curso comporta.”

A recetividade da autarquia e dos clubes tem sido grande e há mesmo a possibilidade de integrar o evento nas Festas da Cidade. “Inicialmente, na nossa perspetiva, para não sobrecarregarmos a autarquia, tínhamos proposto uma data inicial anterior às festas da cidade e, portanto, aproveitaram um pouco da logística que tem de ser criada para dinamização das festas da cidade. No entanto, a autarquia viu a participação e o empenho que os clubes estão a ter neste projeto, a dignificação que os alunos estão a dar ao mesmo, eventualmente, poder potencializar esse sertã e fazê-lo incluir nas próprias festas da cidade. O local, neste caso, iria, eventualmente, transitar da zona circundante a Biblioteca Municipal e iria ser potencializada através da inauguração, que deverá ocorrer a curtíssimo prazo, das novas instalações da Escola Febo Moniz que tem o espaço desportivo coberto, uma grande magnitude e permite, deste modo, ser um primeiro evento que pode ser potencializado através dessa nova instalação”.

Para já, está marcado de 10 a 16 de junho, no entanto, pode andar aqui uns dias para a frente para apanhar a semana das festas da cidade imediatamente a seguir.

“A nossa intenção é, no primeiro dia, ao fazermos o desfile de clubes e atletas, demonstrar a toda a comunidade de almeirim, não só o enorme potencial aqui exigente e diariamente, quer através de grandes atividades, seja do dia do desporto infantil, do dia do desporto sénior, seja através de uma parte cultural ou melhor de conhecimento científico ,através do estudo que os alunos estão a realizar através dos hábitos da população escolar, bem como noutro componente que é a caracterização da realidade cultural e dos clubes existentes no concelho. Passará também pelo desporto sénior, pelo dia do fitness e iremos terminar essa semana com o dia dos clubes em que nesse dia, praticamente todas as modalidades terão uma atividade em concreto ou terão um momento de demonstração da sua modalidade desportiva”, desvenda ainda o professor.

Os alunos e o professor já fizeram uma pré-apresentação do evento na Biblioteca aberta a Clubes e Autarquia. “Foi um grato prazer, na presença dos clubes, tivemos dois técnicos, ex-alunos desta escola. O técnico Pedro Bento que está, neste momento, a fazer a dinâmica da parte do karaté, através de Benfica do Ribatejo, penso que em outras localidades, mas com um forte pendor já com a participação de inúmeros atletas e também uma aluna Marta Simões que está, neste momento, a concluir a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que são dois alunos do concelho de Almeirim, dois ex-dois alunos da Escola Marquesa da Alorna, dois ex alunos do Curso Técnico Profissionais de Desporto e que, neste momento, já estão a exercer profissionalmente a sua atividade e a sua apetência. Temos pena de que muitos dos alunos que foram ao longo dos anos passando por estes Cursos Técnico Profissionais na escola, tenham já concluído a sua formação, mas infelizmente, não fizeram o retorno ao concelho de Almeirim para aplicarem essa prática. É do meu conhecimento que grande maioria deles, quer na zona oeste com a área do desporto natureza, um dos casos com os desportos náuticos, estão inseridos no mercado de trabalho, outros estão na área do fitness na zona de Lisboa e inclusive no Algarve e ilhas, e há conjunto ainda vasto de alunos que passaram pelos Cursos Técnico Profissionais que, felizmente, exercem outras atividades profissionais que não relacionadas com o desporto, mas infelizmente, não no concelho. Pensamos que, desta forma, alguns destes jovens que aqui estão, vão garantidamente dar continuidade aos seus estudos em termos universitários e esta é também uma forma de a curto/médio prazo lhes poder abrir portas para o mercado de trabalho dentro do concelho de Almeirim.”