As eleições legislativas do próximo dia 10 de março, serão as eleições onde estarão em jogo questões centrais para a sociedade portuguesa em termos ideológicos! Era importante todos nós lermos e percebermos o conteúdo das propostas apresentadas nos programas eleitorais de cada partido ou coligação, por forma a fazermos uma análise de ideologias e escolher livremente e em consciência, quais as políticas que nos irão governar durante os próximos anos!



Aconselho a leitura e análise do Plano de Ação para Portugal Inteiro, que foi apresentado no dia 11 de fevereiro pelo Partido Socialista, no qual constam as diretrizes com as quais este se apresenta às eleições legislativas do dia 10 de março.



Dos programas eleitorais apresentados pelos candidatos de direita, concluímos que haverá um sério desinvestimento no Estado Social, colocando em risco o futuro do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública! Para isso, basta ver propostas como o “voucher consulta” apresentado pela AD … se alguém fizer uma consulta no privado (paga pelo Estado),a seguir fizer todos os exames complementares de diagnóstico no privado (pagos pelo Estado) e a seguir fizer a cirurgia no privado (paga pelo Estado), perdendo o Estado totalmente o controlo do que foi ou não definido, sabendo todos nós que existe um sobreconsumo no privado, tudo isto vai custar muito ao SNS, e depois onde é que há dinheiro para o próprio SNS? Aquele SNS a que todos nós recorremos, num determinado momento da nossa vida? E como bem sabemos, não sendo nenhuma novidade, atualmente o Estado já tem contratualizado com o privado a prestação de determinados atos e/ou serviços médicos!



Uma coisa é certa, no final, seja qual for o resultado das eleições do dia 10 de março, todos nós teremos que lidar com as consequências coletivas do nosso voto! E sim… um voto faz a diferença!

Teresa Aranha-PS Almeirim