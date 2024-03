PALAVRA /DIGNIDADE

Dois anos após o PS obter uma maioria absoluta na AR, a população do distrito de Santarém e do País está confrontada com o agravamento dos problemas que este prometia resolver.

Os governos do PS e PSD/CDS acumularam um conjunto de problemas estruturais e défices estratégicos que exigem uma rutura com as suas políticas, que estão na base das dificuldades sentidas. As promessas para a sua resolução que vão sendo anunciadas pelo PS e PSD, em absoluto contraste com tudo o que fizeram antes, são um evidente e enorme logro. Quem afundou o País não o vai salvar.

Este distrito tem recursos ímpares que, se aproveitados adequadamente, garantirão o desenvolvimento económico e social. Da agricultura à indústria, da natureza ao turismo, da cultura ao desporto, há condições para fixar e atrair mais população e para garantir que esta viva melhor na sua terra.

É urgente investir no reforço dos serviços públicos, garantir melhores condições de trabalho, de reforma e de uma infância com direitos, desenvolver um sistema de transportes e acessibilidades que rompam com os constrangimentos diários de milhares de pessoas e de muitas empresas. É urgente apostar no distrito, contrariando o abandono para o qual a política de direita o tem atirado, num processo de estagnação económica, social e cultural. Fixar e atrair população deve constituir-se como um objetivo estratégico para a política a desenvolver.

Na legislatura que agora finda, ficou clara a falta que um deputado da CDU pelo distrito faz na AR. Um deputado que dê atenção aos problemas reais e às questões concretas que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores e das populações.

José Coutinho Lopes-CDU Almeirim