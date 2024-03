Chamusca distinguida

O Município da Chamusca foi distinguido, pelo sétimo ano consecutivo, com o Galardão de Ouro “Município Amigo do Desporto”, no âmbito do Programa Município Amigo do Desporto (MAD), que reúne mais de 200 municípios do continente e ilhas. Esta conquista reforça o compromisso e empenho do Município da Chamusca na promoção da prática desportiva e na valorização do desporto como ferramenta de desenvolvimento social e sustentável.

Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Cineteatro da Mealhada, em fevereiro, o Grande Prémio de Atletismo do Chouto/Feira de São Pedro e do Chocalho recebeu também a distinção de “Evento Desportivo Municipal do Ano”, na categoria Regional/Nacional até 10 mil habitantes, com a atribuição do segundo lugar em ex aequo com Carregal do Sal. Este evento que já se realiza há 39 anos é fruto de uma colaboração entre o Município da Chamusca e a União de Freguesias da Parreira e Chouto, e destaca-se pela sua importância desportiva e cultural no território chamusquense.

Os critérios de avaliação que conduziram a estas distinções incluíram a implementação de práticas adequadas na gestão desportiva, a promoção da participação em eventos desportivos e a democratização da prática desportiva informal, recreativa ou competitiva. Além disso, foram avaliados o caráter inovador das ações, as parcerias estabelecidas e o valor acrescentado dessas colaborações, entre outros aspetos relevantes para o desenvolvimento desportivo do concelho.

Na mesma cerimónia, o Município da Chamusca foi também distinguido como Concelho Recomendado de “Destino Ativo e de Experiências no Âmbito do Turismo Municipal”, destacando-se pelo seu dinamismo na oferta turística que integra atividades desportivas e experiências únicas para os visitantes.

Os galardões foram recebidos por Rui Ferreira e Manuel Azevedo, respetivamente Vereador e Técnico Superior de Desporto da Câmara Municipal da Chamusca, durante o Seminário “Gestão de Eventos Desportivos em Contexto Municipal. Esta distinção é o resultado de um esforço conjunto de colaboradores, parceiros e cidadãos que têm contribuído para o sucesso e reconhecimento das iniciativas desportivas e turísticas do Município da Chamusca.

A Chamusca reafirma assim o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a promoção da paz, solidariedade e respeito através do desporto, reconhecendo-o como uma poderosa ferramenta para fortalecer laços sociais e impulsionar o desenvolvimento da comunidade.