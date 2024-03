Marcado funeral da jovem que morreu em incêndio em Almeirim

Já são conhecidos os pormenores das cerimónias fúnebres de Cláudia Coutinho, a jovem de 24 anos, que morreu num incêndio numa habitação na madrugada do dia 11 de março, na Rua Mouzinho de Albuquerque, em Almeirim.

O corpo de Cláudia Coutinho, que estava no Instituto de Medicina legal de Torres Novas, vai estar em câmara ardente a partir das 10h30, de segunda-feira, dia 18 de março, na Casa Mortuária de Almeirim.

As cerimónias religiosas realizam às 15h00, do mesmo dia, na Capela do Cemitério de Almeirim, de onde sairá para sepultar no Cemitério de Marianos.

Recorde-se que o incêndio provocou a morte de Cláudia Coutinho, uma jovem portadora de deficiência, que se encontrava num quarto, no sótão da habitação. Do incêndio resultaram ainda seis desalojados, que foram acolhidos em casa de familiares.

As causas que provocaram este incêndio foram investigadas pela Polícia Judiciária.

