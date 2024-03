Nersant integra Rede Corporate do IP Santarém

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém acaba de integrar a Rede CORPORATE do Instituto Politécnico de Santarém, formalizando a parceria já existente entre as duas entidades. A cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração aconteceu durante a tarde de 13 de março, no contexto da INTEGRA24, a Feira de Emprego da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) desta instituição de ensino, onde a Associação também marcou presença.

O Instituto Politécnico de Santarém tem como ação prioritária de atuação a empregabilidade dos seus alunos e o relacionamento / cooperação com o tecido empresarial seja ele local, regional ou nacional, pelo que tem vindo a dinamizar a sua Rede CORPORATE, um espaço colaborativo global composto por diversas organizações oriundas do tecido económico, tecnológico e social, que visa desenvolver novas abordagens no ensino, direcionadas para a resolução dos desafios e necessidades reais das empresas, promovendo a mentoria profissional e colaborativa, a inovação e a cocriação, bem como a aprendizagem partilhada entre a academia e o contexto empresarial.

No âmbito da Feira de Emprego INTEGRA, realizada no dia 13 de março, a Nersant, a par de outras entidades, assinou o protocolo de colaboração de adesão à Rede CORPORATE da instituição de ensino. No âmbito deste protocolo, as ações de colaboração entre a NERSANT e o IPSantarém podem abranger um vasto conjunto de áreas, tais como a prestação de serviços à comunidade, a realização de eventos como colóquios e seminários, estágios curriculares e extracurriculares, intercâmbio de informação técnica e científica, entre outros. Ambas as instituições comprometem-se a facilitar o acesso às suas instalações, equipamentos e serviços, em conformidade com as normas legais e regulamentos internos aplicáveis.

De acordo com o presidente da direção da Nersant, António Pedroso Leal, “este protocolo representa um passo significativo na promoção da educação orientada para as necessidades do mercado e na criação de sinergias entre a academia e o setor empresarial, contribuindo assim para o desenvolvimento económico e social da região”.

Para além da assinatura deste protocolo, a representação da Nersant na INTEGRA24 fez-se através da participação da associação um stand de divulgação da sua atividade, bem como através da participação do Presidente da Direção, enquanto orador, na Conferência Empreender2024, que teve como tema “As empresas, o Emprego e o Empreendedorismo”.