Proabraçar organiza cordão humano em Almeirim

A Associação Proabraçar promove através do projeto Abraçar para Incluir-API-E9G, do Programa Escolhas uma atividade aberta a toda a comunidade: Todos pela Paz-Cordão Humano, num gesto de homenagem a todas as crianças e jovens que perderam as suas vidas nos últimos conflitos armados.



Neste âmbito, a Proabraçar convida todos a juntarem-se à Associação, trazendo uma peça de roupa branca e vamos formar um cordão Humano pela Paz, no dia 3 de abril pelas 16 horas no Parque das Laranjeiras em Almeirim.

Sendo abril, um mês de enfoque e de relembrar a Convenção sobre os Direitos da Criança, criada pelas Nações Unidas, é o documento mais importante para que os adultos defendam e cuidem das crianças, com todas as suas forças!

O número de crianças mortas na Faixa de Gaza em 4 meses de guerra, de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, superou o total de crianças mortas em todas as guerras do mundo durante 4 anos, de 2019 a 2022.

“Não podemos silenciar. É preciso que permaneçamos Humanos!”, apela a Proabraçar.