Salvaterra: “Reencontros com Histórias”

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos iniciou um projeto – “(Re)Encontros com Histórias” – que pretende, mensalmente, proporcionar atividades variadas aos idosos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho.

“(Re)Encontros com Histórias” tem como objetivos proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, através da realização de várias atividades, como a poesia, a música, a dança, o desporto e o convívio, contribuindo assim para o aumento da sua autoconfiança e auto-estima.

Ao mesmo tempo, procura-se promover o bem-estar físico, emocional e social dos idosos institucionalizados, contribuindo para a melhoria da coordenação motora, concentração e agilidade das capacidades cognitivas e recuperando ligações de amizade ou familiares, afastadas pelo tempo ou pelas condições de vida.

A primeira atividade teve lugar no dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, com a apresentação do livro “Bairro da Poesia” com Hugo Sampaio, tendo contado também com a declamação de poemas por parte dos utentes das IPSS’s do concelho.

Este projeto, destinado à população sénior, junta-se a outros já desenvolvidos pela Câmara Municipal, tais como a Universidade Sénior, a ginástica sénior nas IPSS’s, o Desporto Sénior, os passeios e convívios de idosos, além do Cartão Magos Sénior, a Equipa de Proteção ao Idoso, entre outros.