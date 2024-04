Campo de futebol da Escola Agrária de Santarém vai ser requalificado

A Câmara Municipal de Santarém vai investir mais de meio milhão de euros na requalificação do Campo de Futebol da Escola Superior Agrária de Santarém.

Segundo a autarquia, o projeto prevê a construção de um campo em relvado natural com as medidas regulamentares, o arrelvamento com relva sintética de uma cabeceira, a construção de uma vedação metálica no perímetro da área de intervenção e o fornecimento de equipamento desportivo, como balizas e bandeirolas, necessário à prática desportiva.

“A autarquia reconhece o desporto como um elemento fundamental para o bem-estar físico e emocional das pessoas, sendo, também, uma atividade social de extrema importância para a qualidade de vidas dos seus munícipes e, neste sentido, tem desenvolvido diversos projetos nesta área. A requalificação do campo nº 1 atualmente muito degradado, situado na ESAS, vai dotar o Concelho de mais um espaço para praticar várias modalidades desportivas”, refere a mesma fonte.

O valor estimado deste investimento é de quinhentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e oito euros e oito cêntimos (593.748,08 €), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo estimado de execução da obra é de sessenta (60) dias corridos, acrescendo o período de três (3) meses (noventa dias), para a perfeita estabilização do relvado após a execução da sementeira.