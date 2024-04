Ascensão’24: Inscrições abertas

Falta um mês para o início da Maior Semana do Concelho da Chamusca. De 4 a 12 de maio todos os caminhos vão dar à Chamusca.

Estão abertas até dia 16 abril as inscrições para participação de expositores – empresas, instituições locais, regionais e associações – cuja atividade se enquadre no âmbito da Semana da Ascensão’24, que se realiza de 4 a 12 de maio.

As fichas de inscrição devem ser remetidas ao Município, através do e-mail geral@cm-chamusca.pt, ou entregue em mão no Balcão Único do Município da Chamusca ou nos Balcões do Município nas Freguesias, devendo ser acompanhadas da documentação exigida para o efeito.

