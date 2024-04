Está à porta a oitava Edição do Festival do Scout Sopas. É já no dia 11 de maio no Largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim que se realiza o evento organizado pelos Escuteiros de Fazendas.

Os bilhetes ficam disponíveis a partir de sábado.

O evento conta ainda com insufláveis, folclore, artesanato e porco no espeto.