Footkart em destaque no Santarém Cup

O Footkart Escola de Futebol Karting Associação esteve, mais uma vez, presente no Santarém Cup e com um quarto lugar no escalão de Sub13 em futebol 9 e um sétimo lugar no escalão de Sub8 em futebol 5.



Este ano, o Footkart contou com a maior comitiva de sempre. Sete equipas nos cinco escalões existentes. Com uma organização e dinâmica ímpar o clube demonstrou a sua vitalidade perante os milhares de pessoas presentes.



“A meteorologia não ajudou mas os nossos jogadores foram uns guerreiros e mantiveram-se firmes em todos os jogos demonstrando o trabalho realizado no clube”, sublinha o clube.