Girls Easter Cup animou a cidade de Almeirim

O U. Almeirim realizou nos dias 29 e 30 de março o Girls Easter Cup, torneio de futebol feminino, nos escalões de sub11, Sub13 e Sub15, em Almeirim.





Apesar das condições climatéricas terem sido adversas o torneio foi um sucesso, segundo a organização.



No escalão de Sub11, futebol 5, venceu o Sport Lisboa e Benfica e nos escalões de Sub13, futebol 7, e de Sub15, futebol 9, venceu o CADE.



“As nossas equipas conseguiram, nos três escalões, ficar em quarto lugar num torneio que acabou por se revelar muito competitivo tal o nível demonstrado pelas equipas no decorrer do jogos”, diz o U. Almeirim.



A expetativa no final, por parte de todos os clubes presentes, foi de que o torneio se volte a realizar em 2025 para que possam estar novamente presentes.