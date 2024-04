Comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril no concelho de Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, em parceria com as Uniões e Juntas de Freguesia, as IPSS’s, as comissões de festas, as associações e as coletividades do concelho, dinamiza de 20 de abril a 1 de maio um conjunto de iniciativas, desde exposições, concertos, atividades desportivas, no âmbito das comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril.

O programa arranca a 20 de abril, sábado (11h), com o espetáculo “Cantada, a Liberdade contada” por “3 Assobios” com Hugo Sampaio e Alice Senhorinho, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. A iniciativa insere-se no projeto municipal “Biblioteca em Movimento”, que mensalmente desenvolve atividades para crianças e suas famílias.

A Câmara Municipal vai promover também nesse sábado (21h), no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, uma exposição e homenagem a Francisco Cristóvão pelos 45 anos como autarca no concelho. Segue-se, pelas 21h30, o concerto com “Sebastião Antunes e Quadrilha”.

O Mercado de Cultura de Marinhais recebe a 24 de abril (14h) a iniciativa “50 anos do 25 de abril”, no âmbito do projeto municipal “(Re) Encontros com Histórias”, destinado a utentes das IPSS’s do concelho. À noite (21h), no mesmo espaço, terá lugar o concerto “Cantigas de Abril” com António Grencho, Elias Oliveira, Manuel Monteiro, Joaquim David e Nuno Costa.

No dia 25 de abril, pelas 10h15, haverá apontamento musical, no exterior da “Escola O Século”, pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, seguido da Sessão Solene da Assembleia Municipal, no Auditório da “Escola O Século”. No Jardim da Praça da República, em Salvaterra de Magos, estará patente uma exposição com fotografias alusivas ao 25 de abril no concelho e no país e na fachada da Biblioteca Municipal serão apresentadas telas relacionadas com os diferentes temas de conquistas de abril, assinalados pelo Município desde 2014.

Também no dia 25, pelas 15h, haverá Encontro de Poetas Populares no Mercado de Cultura de Marinhais com momento musical a cargo de Tony Silva, Teatro pelo Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Benavente – Pólo de Samora Correia e Porto Alto e momentos de Poesia, numa organização da Junta de Freguesia de Marinhais e da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.

A atividade “Iogar – Ioga a brincar” para bebés dos 19 aos 36 meses, com Cláudia Mineiro, vai animar a Biblioteca Municipal a 27 de abril (11h), inserida no projeto “Biblioteca em Movimento”, uma iniciativa que conta com inscrições gratuitas, limitadas e obrigatórias.

A Biblioteca Municipal recebe também no mesmo dia, pelas 17h, a apresentação do livro “Para onde corre este rio” de Domingos Lobo com apresentação de Fernando Dacosta.

A Câmara Municipal e União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra inauguram no feriado, 1 de maio (10h), o Campo de Padel de Foros de Salvaterra, localizado na Área de Lazer de Foros de Salvaterra, junto ao Centro Escolar.

De 20 de abril a 1 de maio irão também decorrer diversas atividades desportivas, recreativas, culturais, gastronómicas e de solidariedade organizadas pelas Juntas de Freguesia e movimento associativo do concelho (consultar programa completo).

Exposições:

– “Olhares da Nossa Terra: Aguarelas de Margarida Rebelo e Artesanato em Madeira de Nelson Jesus” – Até 8 de maio – Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos

– “A Arte da Cestaria” – Até 7 de julho – Mercado de Cultura de Marinhais

– “Pintar Salvaterra – 10 anos” – Até 16 de agosto – Galeria de Exposições da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos

– “A Infância … Toucas e Babetes” II Aniversário da Inclusão dos Bordados de Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial – Até 10 de setembro – Espaço Jackson, Glória do Ribatejo.