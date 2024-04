Pedro Sousa e Silva é o profissional do ano para Rotary Club de Almeirim

Desde a sua fundação, em 2003, que o Rotary Club de Almeirim promove, anualmente, a

distinção de uma personalidade de destaque, pelo seu percurso profissional, capacidade de liderança, perfil ético e responsabilidade social. A homenagem ao Profissional do Ano tem um simbolismo especial para o conjunto do movimento rotário, não tivesse este a missão de servir o próximo, difundir altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial através da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.



Ao longo dos anos temos têm sido homenageadas personalidades a quem, não sendo

rotárias, tem sido reconhecido o mérito, as normas de ética profissional, a conduta

exemplar na vida pública e privada, além do destaque, pelo seu percurso profissional,

capacidade de liderança, perfil ético e responsabilidade social.



A escolha este ano, para homenagear com a distinção de Profissional do Ano 2024,

recaiu sobre o Dr. Pedro Sousa e Silva, CEO Farmácias Mendonça/Dilovet; nesta

escolha foram tidas em consideração as suas qualidades profissionais, humanas, de

liderança e éticas, tendo ainda pesado o trabalho que tem realizado na Santa Casa da

Misericórdia de Almeirim e o seu historial de serviço à comunidade.

Licenciado pela Faculdade de Farmácia de Lisboa, Sousa e Silva tem desenvolvido a sua actividade profissional nas áreas da farmácia e farmácia veterinária e é membro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim desde 2013 e administrador do jornal O Almeirinense.



Com a escolha de um profissional da área dos serviços de farmácia, o Rotary Club de

Almeirim pretende ainda homenagear todos os profissionais do ramo que numa primeira linha de apoio prestam serviços e cuidados de farmácia e saúde à população, como bem se viu durante os difíceis tempos da Covid-19 e mais recentemente nas campanhas de vacinação.



A homenagem pública terá lugar no próximo dia 19, numa Sessão Solene a realizar no

Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, a que se seguirá um momento especial

de convívio durante o Jantar Festivo na Quinta da Feteira.