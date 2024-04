Festa dos Melhores do Enoturismo apoia tradições, cozinha local e produtos gastronómicos do Ribatejo

O jantar de gala do Prémio Nacional do Enoturismo APENO – AGEAS Seguros 2024, que este ano se realiza no Ribatejo, será servido pelo chef Rodrigo Castelo, proprietário do restaurante Ó Balcão, em Santarém, recém galardoado com uma estrela Michelin.



Os produtos gastronómicos da região também vão marcar presença através da Qualifica OriGIn Portugal, uma associação que valoriza, qualifica, defende, promove e dignifica a identidade dos produtos tradicionais portugueses. Ciente de que a sustentabilidade dos eventos também passa pelo envolvimento com a comunidade e a valorização dos produtos locais, o Prémio Nacional do Enoturismo, organizado pela Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO) no próximo dia 24 de maio de 2024, na Quinta dos Anjos, em Santarém, decidiu chamar um chef da região para confecionar o jantar daquele que já é o evento de referência nacional do Enoturismo. Proprietário do restaurante ‘Ó Balcão’ – fundado em 2013 no centro de Santarém – Rodrigo Castelo inspira-se nos sabores tradicionais para trabalhar uma cozinha de autor: «A escolha do chef não poderia ser melhor. Conheço o trabalho do Rodrigo Castelo há muitos anos e sei bem do seu trabalho desenvolvido ao redor da recuperação dos produtos autóctones do Ribatejo. Tenho a certeza de que os pratos do jantar serão focados em sabores que irão enaltecer a região», revelou a Presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo, Maria João de Almeida. Por seu turno, Rodrigo Castelo revela-se motivado para agarrar este desafio. «Ser o chef deste jantar, que premeia os melhores Enoturismos nacionais, é um excelente desafio, em que os produtos da região também vão brilhar», promete o chef.



Mas, antes da festa, haverá ainda tempo para provar alguns produtos tradicionais ribatejanos, através de uma pequena mostra organizada pela Qualifica/oriGIn Portugal, uma associação que reúne produtores portugueses muito qualificados. «A Qualifica/oriGIn Portugal é o ramo português de rede mundial oriGIn, que representa cerca de 600 agrupamentos de produtores de produtos com IG (Indicação Geográfica) provenientes de mais de 40 países», revela Ana Soeiro, Diretora Executiva da Qualifica/ Origin Portugal.



«Em Portugal, a promoção dos produtos tradicionais e a valorização gastronómica fazem ainda maior sentido, pois temos uma gastronomia riquíssima, baseada em produtos de altíssima qualidade feitos por produtores que se entregam com paixão àquilo que fazem. Estar presente em eventos como este faz todo o sentido, pois é um público que entende o conceito e a importância dessa mesma qualidade», remata a responsável.



De destacar ainda que a mostra de produtos dos associados da Qualifica OriGIn Portugal irá realizar-se durante o welcome-drink organizado pela CVR do Tejo, ‘regado’ a vinhos da região. Com o intuito de promover as tradições locais, o Prémio Nacional de Enoturismo não esqueceu a cultura e, com o apoio da CVR Tejo, promove as tradições locais com um espectáculo de fandango, uma dança tradicional que remonta ao século XVIII. Tida como originária de Espanha, com reminiscências árabes, o fandango enraizou-se também em Portugal e é no Ribatejo que tem a sua maior expressão. Ao longo da sua história, foi dançado em salões nobres ou teatros populares, nas ruas, feiras, festas e tabernas, normalmente entre homens e mulheres, entre pares de homens ou entre pares de mulheres. Nesses tempos idos, dançava-se também em pleno campo, defronte das árvores. E os mais hábeis tentavam ainda a sorte a ‘fandangar’ nas tabernas, com um copo de vinho na cabeça, sem o entornar.



Agora será a vez de mostrarem as suas habilidades na Quinta dos Anjos, no evento do Prémio Nacional de Enoturismo.