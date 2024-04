Almeirim o novo Vale: Kikas abre espaço de animação na cidade

Almeirim vai ter um novo conceito de Restaurante-Bar Tia Kikas. A partir do dia 26 de abril, vai abrir a “Tia Kikas”.

A empresária que vendeu o Bar La Siesta no Vale de Santarém fez o anuncio nas redes sociais: “Combinando um delicioso restaurante com rodízio, um animado bar, espetáculos sensuais de strip misto, despedidas de solteiro tanto para homens quanto para mulheres, e emocionantes campeonatos de touro mecânico entre outros. Seja para desfrutar de uma refeição deliciosa, relaxar com uma bebida gelada, apreciar performances sensacionais, celebrar uma despedida de solteiro inesquecível, temos tudo para garantir uma noite épica. Junta-te a nós e faz parte da Festa, como já é hábito, com a Tia Kikas a diversão é garantida!”.



A inauguração está marcada para dia 26 pelas 19h e fica no antigo Sin Ministry.