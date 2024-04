Ténis: Campeões regionais

A equipa sénior da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim voltou a sagrar-se campeã regional absoluta por equipas nos Campeonatos Regionais da Associação de Ténis de Leiria. A equipa almeirinense bateu o Clube Ténis Torres Novas por 3-2.

Depois de ter conquistado o título pela primeira vez na história em 2022 e de ter ido à final no ano passado, este ano o Ténis Almeirim repete a conquista do escalão absoluto, voltando a marcar presença no Campeonato Nacional.

Na final, José Miguel Rodrigues bateu Diogo Silva por duplo 6/1 e Martim Salvador derrotou João Inês por 6/7, 6/2 e 6/1. Já Miguel Esteves foi batido por Iven Bretes pelos parciais de 4/6, 6/1 e 6/3.

Nos encontros de pares, a conquista ficou selada com a vitória de José Miguel Rodrigues e Martim Salvador sobre João Inês e Guilherme Silva por 6/3 e 7/6. Já Miguel Esteves e Tomás Evaristo acabaram batidos por Daniel Gomes e Iven Bretes por 6/1 e 6/4.

Com esta vitória, a equipa de Almeirim vai marcar mais uma vez presença no Campeonato Nacional Absoluto da 3ª divisão que se joga em julho nos court’s do Jamor.