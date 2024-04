Mickael Carreira, Carlão, Bárbara Tinoco e companhia

Mickael Carreira, Soraia Ramos, Orquestra Típica Scalabitana, Rita Rocha, Carlão, Romana, GNR e Bárbara Tinoco são os Cabeças-de- cartaz da semana da Ascensão’24 Entre os dias 4 e 12 maio a festa rainha do concelho da Chamusca junta música, tauromaquia, gastronomia e artesanato. São nove dias sem parar, de festa, diversão, cultura e tradição. Não há festa como esta! Ascensão é na Chamusca!



Estão abertas até dia 16 abril as inscrições para participação de expositores – empresas, instituições locais, regionais e associações – cuja atividade se enquadre no âmbito da Semana da Ascensão 24, que se realizará de 4 a 12 maio.

As fichas de inscrição devem ser remetidas ao Município, através do e-mail geral@cm-chamusca.pt, ou entregue em mão no Balcão Único do Município da Chamusca ou nos Balcões do Município nas Freguesias, devendo ser acompanhadas da documentação exigida para o efeito.

Todas as normas de participação e documentos necessários para inscrição podem ser consultados na íntegra em: bit.ly/Inscricoes_Ascensao_2024