Agrupamento de Escolas de Almeirim assinala 50 anos da revolução com diversas iniciativas

No mês de abril assinalam-se as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril 1974, e o Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) promove várias atividades ao longo do mês.

As atividades iniciam no dia 19 abril com a exposição dos “50 anos do Regime Democrático”, com trabalhos realizados por alunos dos diferentes níveis de ensino do Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA), na igreja do Divino Espírito Santo. Está exposição decorre até dia 3 de maio.

No dia 22 de abril, nos Jardins de Infância e nas diferentes Escolas do AEA decorre a exposição “O olhar dos alunos do AEA sobre o 25 de Abril”, com trabalhos realizados por alunos, até maio.

No dia 23 de abril, o Cine Teatro de Almeirim recebe, pelas 10h30, a palestra “Forças Armadas, Organização e Ação no Mundo Atual”, Coronel António Andrade e Major Fábio Cruz, com a organização do Grupo de História dos alunos do ensino secundário.

No dia 24 de abril, pelas 10h30 decorre a “Marcha da Liberdade”, pelos alunos do 4º ano ao 12º ano, pelo centro de Almeirim. Pelo 12h15, decorre um almoço/piquenique com animação, oferecido pela Câmara Municipal de Almeirim.

Pelas 13h00, decorre a exposição de fotografias “Liberdade(s)”, com a entrega de prémios do XI Concurso de Fotografia pelo Clube de Fotografia e a entrega de prémios do Concurso de Poesia de BE Febo Moniz. Pela 13h30, apresentação da escultura alusiva aos 50 anos do 25 de Abril com trabalhos realizados pelo Plano Nacional das Artes de Almeirim e alunos do AEA, em parceria com a CMA e a Associação Descularte.

Pelas 15h00, a Arena d´Almeirim, recebe o espetáculo musical com a dupla de DJs KISS.KISS BANG.BANG, promovido pela CMA, para os alunos do concelho de Almeirim.

Estas atividades terminam com o espetáculo “Celebrar Abril”, com a participação do Clube das Artes do AEA, no Cine Teatro de Almeirim.