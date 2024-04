Bibliotecas da região com equipamentos informáticos renovados

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) procedeu à aquisição de equipamento informático para a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT), para utilização por parte dos leitores e do público em geral.

As Bibliotecas Municipais da região renovaram assim o seu equipamento informático com 128 novos computadores, num investimento total de mais de 100 mil euros.

Este investimento, financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi possível através da celebração de um contrato de financiamento entre o GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais) e a CIMLT, com vista à renovação dos equipamentos informáticos disponíveis ao público na RIBLT.

O projeto contou também com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), enquanto parceiro técnico do GEPAC na seleção e acompanhamento das bibliotecas integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

Através desta aquisição, as Bibliotecas Municipais passam a ter mais capacidade de resposta face às exigências tecnológicas atuais, às necessidades dos utilizadores e aos desafios do acesso à informação online, com vista a apoiar a transição digital e o desenvolvimento de competências de literacia dos cidadãos.

De referir que o contrato de financiamento celebrado entre o GEPAC e a CIMLT engloba ainda a aquisição de um serviço de agregador de catálogos para a RIBLT, que permitirá o acesso único e a pesquisa centralizada e simultânea aos catálogos das Bibliotecas Municipais da RIBLT. O serviço de agregador de catálogos está neste momento em fase de implementação e é também financiado a 100% pelo PRR.