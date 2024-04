Fisioterapeuta recebe cartão branco no Vilarense x Fazendense

O jogo deste domingo entre o Vilarense e o Fazendense, a contar para a Fase Final de Juvenis, ficou marcado pela atribuição do Cartão Branco à Fisioterapeuta Daniela Domingos, da equipa do Vilarense.

O jogo caminhava para os últimos 10 minutos, quando Gonçalo Clode atleta do Fazendense chocou com violência com o guarda redes da equipa local, ficando lesionado com gravidade. A prontidão de Daniela Domingos foi importante para a estabilização do atleta.

O árbitro da partida Diogo Gonçalves decidiu em consonância com os seus auxiliares, Pedro Ferreira e João Henriques atribuir no final do jogo o Cartão Branco à Fisioterapeuta da equipa local.

O Fazendense venceu por 1-5 e lidera o seu grupo nesta fase final do campeonato.