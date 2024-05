Um universo a pensar nas Gravidas, Mães e Famílias

Na cidade de Almeirim, no dia 4 de maio decorrerá um evento com várias iniciativas para os bebés e famílias, na farmácia Mendonça Campus Saúde no antigo Lidl.



Mercadinho e workshops com vários profissionais e oradores são algumas do evento que poderá assistir e participar ao longo deste dia.



O mercadinho de artigos começou pelas 10h e decorre até às 17h, a demonstração de atividades no contexto grávidas e pós-parto decorrerá entre as 10h30 até ao 12h30 e o workshop colo com amor decorrerá pelas 14h30 e terá fim às 17h30.