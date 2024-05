Agrupamento 1123 – Benfica do Ribatejo com presença marcante na XVIII Escapadinha dos Mourões

O Agrupamento 1123 – Benfica do Ribatejo marcou presença, no passado fim de semana, 4 e 5 de maio, na XVIII Escapadinha dos Mourões, realizada no Rossio ao Sul do Tejo. Com uma prestação de excelência e espírito de equipa, os membros do agrupamento conquistaram posições de destaque, alcançando o 1º lugar na secção dos lobitos e o 2º lugar na secção dos exploradores.

A atividade, que reuniu diversos agrupamentos escutistas do país, foi um verdadeiro teste de habilidade, trabalho em equipa e capacidade de superação. Ao longo de intensas provas e desafios, os jovens escuteiros do Agrupamento 1123 demonstraram um compromisso admirável com os valores do escutismo, destacando-se não apenas pela competência técnica, mas também pelo companheirismo e espírito de fair play.

Para o Agrupamento 1123 – Benfica do Ribatejo, esta conquista “representa não apenas um reconhecimento do esforço e dedicação dos seus membros, mas também um momento de celebração e orgulho para toda a comunidade local”, e acrescenta que “o empenho demonstrado pelos lobitos e exploradores reflete o comprometimento do agrupamento em formar jovens cidadãos responsáveis, solidários e conscientes, contribuindo para o seu desenvolvimento integral”.

“À luz deste feito notável, o Agrupamento 1123 – Benfica do Ribatejo renova o seu compromisso com os ideais do escutismo, prometendo continuar a inspirar e capacitar os seus membros para enfrentar desafios futuros com coragem, determinação e espírito de equipa”, conclui a grupo.