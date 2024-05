Depois de alguns dias com algum frio e chuva, as temperaturas vão disparar esta semana com os termómetros a chegaram aos 31 graus no concelho.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta terça-feira a subida rondará os cinco a seis graus e o mesmo poderá acontecerá na quarta-feira, dia em que mas máximas andarão pelos 25 graus, mas poderão mesmo superar os 30º em alguns pontos de Portugal continental, como Alentejo, Algarve e Vale do Tejo.