Milhares juntaram-se para a missa da bênção das pastas dos finalistas em Santarém

A Praça de Touros Celestino Graça, recebeu no dia 5 de maio, a tão esperada cerimónia da Bênção das Pastas dos finalistas 2023/2024, estudantes do IPS – Instituto Politécnico de Santarém e do ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração.

Centenas de finalistas receberam a bênção efetuada pelo diácono Paulo Campino, terminando e celebrando esta grande etapa da sua vida académica. Foram muitos os familiares e amigos, que acompanharam este passo tão importante, no âmbito da formação dos alunos. A esta iniciativa associaram-se também o presidente do IPS, João Moutão, e também Filipa Martinho, em representação do ISLA.

A cerimónia, contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, que saudou de forma emotiva, particularmente todos os jovens e todas as mães presentes neste dia especial e parabenizou todo o processo formativo, expressando que “queremos muito contar com a vossa força, com a vossa garra e com a vossa energia. Parabéns a todos, sejam felizes, e que esta nova fase das vossas vidas seja uma fase de grande sucesso.”