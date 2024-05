“Tertúlia Mar e Rio” promove cultura avieira em Benfica do Ribatejo

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo organiza este sábado, dia 11 de maio, a iniciativa “Tertúlia Mar e Rio”, na Associação Cultural e Depsortiva de Benfica do Ribatejo.

O evento tem como objetivo primordial a promoção e divulgação da cultura Avieira sua importância na realidade social de Benfica do Ribatejo e toda a Lezíria do Tejo.

A iniciativa começa com uma receção, na ponte centenária, pelos pescadores locais, organizadores e segue-se uma pequena palestra com João Serrano, da Confraria Ibérica do Tejo. Pelas 20h00, está agendado um jantar, seguindo-se, às 21h00, um espetáculo de folclore com o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Nazaré, Rancho Folclórico Peixeiras de Vieira e o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo.