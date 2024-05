‘Coisas Que Ardem Facilmente’ estreia no Teatro Sá da Bandeira

O espectáculo ‘Coisas Que Ardem Facilmente’, da reconhecida artista croata Vedrana Klepica, estreia no dia 25 de maio, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

‘Coisas Que Ardem Facilmente’ reflete sobre as dimensões políticas, sociais e pessoais dos incêndios florestais. A construção do espectáculo partiu de uma residência da dramaturga e encenadora em Santarém, em 2023.

Ao longo de um mês, Vedrana Klepica conheceu quem lida com a realidade e as implicações dos fogos florestais: jornalistas, ativistas, organizações de prevenção de incêndios, reflorestação e defesa do ambiente, arquitetos envolvidos nos projetos de reconstrução de Pedrógão Grande, psicólogos especializados em luto, bombeiros, estudantes de artes performativas de Santarém, entre outros.

O resultado é uma distopia contemplativa sobre perda e fogo – tanto objetiva, como metafórica. Vedrana Klepica procura compreender como as experiências de perda impactam as perspetivas de futuro, e como reconfiguram a relação de quem as sofre com o local que habitam. ‘Coisas Que Ardem Facilmente’ interessa-se pela realidade ecológica em que existimos enquanto sociedade.

Em cena, três personagens relacionam-se com a situação problemática do aquecimento global, dos incêndios e de outras catástrofes cada vez mais presentes nas nossas vidas. A peça discute os mecanismos mais rudimentares de sobrevivência humana face à crise.

‘Coisas Que Ardem Facilmente’ foi desenvolvido no âmbito do projeto Stronger Peripheries: A Southern Coalition (Tandem “Work and Happiness”) e cofinanciado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, com coprodução da Artemrede/ Município de Santarém.

Os espectáculos criados ao abrigo do projeto Stronger Peripheries, liderado pela Artemrede, serão incluídos numa mostra internacional em Portugal, de 24 a 30 de outubro de 2024. A iniciativa apresentará artistas reconhecidos de sete países europeus em oito territórios portugueses, muitos deles em estreia nacional.

Estão confirmadas as criações de Neja Tomsic (Eslovénia), Valentina Medda (Itália), Hamdi Dridi & Ewa Bielak e Zone Poeme (França e Polónia), Nóra Juhász (Hungria) e Tiago Cadete (Portugal).