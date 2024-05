‘JAZZ na Quinta’ da Lagoalva em Alpiarça

O Município de Alpiarça e a Quinta da Lagoalva anunciam o evento “JAZZ na Quinta”, com o conceituado músico de Jazz Nacional, Marcelo dos Reis, que traz a Alpiarça o projeto musical “FLORA”. O concerto terá lugar no magnífico cenário da Quinta da Lagoalva, no dia 31 de maio, com início marcado para as 21h30.

A noite promete uma experiência sensorial inesquecível. O concerto será harmonizado com os aromas e paladares dos vinhos produzidos na Quinta da Lagoalva, complementando e enriquecendo, ainda mais, a experiência dos participantes, que terão a oportunidade de desfrutar de uma noite de jazz e vinho, no ambiente deslumbrante da Quinta da Lagoalva. Junte-se a nós, ao jazz, à cultura e ao vinho de excelência de Alpiarça.

“Jazz na Quinta” decorre no âmbito da programação da Cidade do Vinho 2024, projeto conjunto entre os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, promovido pela AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, e que tem como objetivo valorizar a cultura da vinha e do vinho das Regiões, destacando a sua importância para o Território Vinhateiro Nacional.

Os bilhetes para este evento exclusivo têm o valor de 10€ por pessoa e podem ser adquiridos no Balcão Único de Atendimento do Município de Alpiarça e na Quinta da Lagoalva. Recomenda-se a aquisição antecipada devido à lotação limitada.