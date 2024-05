Festas da Cidade de Almeirim 2024: Conheça o cartaz

O programa das Festas da Cidade 2024, que decorrem de 15 a 23 junho, está definido e a grande expectativa prende-se com o concerto de Maninho.



No evento que decorre nos Jardins da Biblioteca, largo da Escola Moinho de Vento e Av. 25 de Abril haverá ainda: Sons do Minho, Nuno Norte, MT Rock 80’s, Five Vox, Incedisa, picarias e tasquinhas.



Tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Almeirim organiza ainda quatro noites de animação com Dj´s na Arena d’Almeirim.