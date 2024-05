Martim Fernandes no Campeonato do Mundo de Skyrunning

Martim Fernandes, natural de Paço dos Negros, é um dos seis atletas portugueses que vai representar o País, no Campeonato do Mundo Jovem de Skyrunning, que decorre entre os dias 28 e 30 de junho, em Montenegro.

O jovem do concelho de Almeirim, da equipa Abutres Trail Running School, compete na categoria Youth A. Para chegar a este patamar, o atleta esteve durante mais de 30 semanas em treinos e participou em várias provas, que lhe permitiram este apuramento.

A equipa Abutres Trail Running School leva ainda a esta competição Luisa Rodrigues em Youth A; Victória Bento, João Lamas e Lourenço Oliveira, em Youth B; E Diogo Gomes, em Under 23.

“Este é, para nós Associação Abutrica, motivo de grande orgulho e o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido pela Abutres Trail Running School, atletas e respetivas famílias”, destaca o clube.

A oitava edição do Campeonato Mundial Jovem de Skyrunning acontece pela primeira vez em Bar, Montenegro, com o VERTICAL em 28 de junho e o SKY em 30 de junho. Estão em disputa quatro categorias: Juvenis A (15-16), Juvenis B (17-18), Juvenis C (19-20) e Sub23 (21-23) competirão nas modalidades VERTICAL e SKY pelas 75 medalhas em jogo e títulos individuais e combinados.

28 de junho – VERTICAL – 5 km de extensão com 1.000 m de subida vertical; 30 de junho – SKY – 21 km de extensão com subida vertical de 1.600m; 30 de junho – SKY YOUTH A&B – 12 km de extensão com subida vertical de 800m.