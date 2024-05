Almoço Vínico na Escola Profissional do Vale do Tejo

A Escola Profissional do Vale do Tejo – EPVT, promove um Almoço Vínico, na próxima sexta-feira, dia 24 de maio, às 12h30, no Restaurante Pedagógico, com harmonização dos vinhos da Quinta do Arrobe, no âmbito das comemorações da Cidade do Vinho.

As inscrições, limitadas à lotação do espaço, devem ser efetuadas para o e-mail: geral@epvt.pt ou telefone: 243 328 441.

Esta é mais uma iniciativa que pretende celebrar a atribuição a uma região do Tejo, a categoria de Cidade do Vinho” com o objetivo de dar a conhecer o território e promover os vinhos produzidos nesta região, contribuir para o desenvolvimento económico-social e a sustentabilidade ambiental, valorizando a vitivinicultura, o mundo rural, as dinâmicas culturais e o Enoturismo, enquanto motores de qualificação do território, valorizando saberes e patrimónios materiais e imateriais.

A EPVT também celebrou um protocolo de apoio à candidatura à Cidade do Vinho, com o objetivo de contribuir para a valorização do território vinhateiro, social e cultural da região.