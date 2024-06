Álvaro Ribeiro homenageado por antigos atletas

Professor Álvaro Ribeiro foi homenageado, no dia 1 junho de 2024, por 60 antigos atletas no U. Almeirim, B.V.A e CADCA.

A homaneagem decorreu num restaurante da cidade e, no final, foi entregue uma camisola autografa por todos. O Professor, uma das maiores referências do atletismo no concelho e na região, agradeceu emocionado o gesto.

O evento foi organizado pela ex-atleta Maria João Abalada. Neste almoço, foram lembrados todos os atletas, mesmo os que não conseguiram estar presentes, não esquecendo, também, os que partiram para sempre.

“Todos nós participamos, todos nós competimos, uns mais que outros, mas sempre com a melhor das intenções, cada um contribuir com o seu melhor. O presente encontro permite hoje confraternizar com a presença daqueles que participaram em eventos desportivos, concelhios, distritais e Nacionais com a colaboração do Professor Alvaro Lopes Ribeiro que mercê da sua genuinidade e generosidade fez de nós verdadeiros campeões criando-nos sempre as melhores expetativas pessoais, cívicas e desportivas”, disse Maria João Abalada.

“Foi o professor Álvaro Lopes Ribeiro que com a sua incansável azáfama se desdobrava e deslocava diariamente nas diversas freguesias do concelho de Almeirim e aí

recolhia nas camadas mais jovens, crianças interessados para a prática do atletismo. Agradecemos enternecidamente ao professor Álvaro Lopes Ribeiro o apoio incondicional na formação desses jovens, a quem devemos a honra de homenagear hoje e para sempre a atividade por ele desenvolvida na coletividade enquanto professor e treinador durante mais de 10 anos em que a sua ausência nunca se fez sentir nas nossas coletividades”, conclui a organizadora.