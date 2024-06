Márcio Sampaio deixa Jorge Jesus

Este sábado, dia 1 junho, através de uma partilhas nas redes sociais, o preparador físico almeirinenense, anunciou que vai deixar de trabalhar com Jorge Jesus.

Márcio Sampaio integrou pela primeira vez a equipa técnica de Jesus em 2008/09, no SC Braga. O preparador físico reuniu-se, novament,e com o técnico em 2015/16, quando este assumiu o comando do Sporting, e desde então que esteve sempre com Jesus em todos os desafios que se seguiram: Benfica, Flamengo, Fenerbahçe e Al Hilal.

Márcio confessa que decisão de deixar a equipa técnica de Jesus já tinha sido tomada em novembro de 2022, quando o técnico orientava o Fenerbahçe. Jesus, nessa altura, conseguiu demover o preparador físico dessa intenção e o mesmo concordou em prolongar a ligação por mais um ano.

Mário Sampaio já está de regresso a Portugal.