Não tem médico e família? Fique atento à caixa do correio. Até julho 5500 utentes ficam com médico

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) começou a trabalhar no reforço da resposta de proximidade, que só é possível através da redução do número de utentes sem médico de família que em janeiro de 2024 era de 24 % (46 800) .

Através da capacidade de fixação de médicos, bem como da correta gestão das lista de utentes, prevê-se que em agosto de 2024 seja possível atingir a meta no reforço da resposta de proximidade, reduzindo o número de utentes sem médico de família para 13% (25 250).





Assim sendo, prevê a ULS da Lezíria, que no decorrer do mês de junho seja possível concluir um processo iniciado em abril, atribuindo de forma gradual médico de família no concelho de Almeirim perto de 4 mil utentes.

Este processo irá continuar nos meses de julho e agosto e contempla a atribuição de médico de família, até completar a meta estabelecida, nos concelhos de Santarém (±1 750 utentes), Cartaxo (± 850 utentes), Golegã (± 2 000 utentes), Chamusca (± 2 000 utentes), Almeirim (± 1 500 utentes), Rio Maior (± 1 750 utentes) e Coruche (± 1 750 utentes).

Se lhe for atribuído médico de família, o utente irá receber uma carta com indicação da sua equipa de família (médico e enfermeiro), bem como com os contactos da sua unidade de saúde atualizados, pelo que os utentes devem estar atentos à sua caixa do correio. Esta medida visa reforçar ainda mais a proximidade com os utentes.

Estima-se que no final do mês de junho a cobertura na ULS da Lezíria passe para 81%, sendo atingido no final de agosto a meta de 87% dos utentes com médico de família atribuído.